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На ремонте дорог под Киевом разворовали полмиллиона гривен

30 июня, 11:33

Наталья Руда Наталья Руда

Речь идет о Вышгородском районе

Под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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"В ходе следствия установлено, что в течение мая-июня 2019 года должностные лица сел Осещина и Хотяновка в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества бюджетные средства", – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что подрядчик отметил ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и используемые материалы. По оценкам специалистов, сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет около полумиллиона гривен.

Прокуратура сообщила о подозрении директору подрядной организации по факту содействия в присвоении представителями сельских советов бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта дорог в Вышгородском районе (ч. 1 ст. 364-1 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Пока что проверяется причастность к совершению преступления других должностных лиц.

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Ранее в Киеве высокопоставленного чиновника из КП "Плесо" заподозрили в растрате крупной суммы денег на расчистке и благоустройстве ручья Вита.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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Киев коррупция ремонт дорог

Источник: Сегодня

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