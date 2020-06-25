Под Киевом на взятке при оформлении земли задержали чиновника Госгеокадастра

В Киевской области на взятке задержали чиновника Госгеокадастра и его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

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Так, 33-летний руководитель городского управления службы в Киево-Святошинском районе и Ирпене, используя свое служебное полномочия при оформлении соответствующей документации на земельные участки, требовал 48 500 грн за "ускорение" регистрации земельных участков.

"Чиновник предложил "свои услуги": чтобы ускорить регистрацию 97 земельных участков – заплатить по 500 грн за каждый, тогда он не будет чинить бюрократические преграды при их оформлении. Чтобы себя не компрометировать, работник учреждения привлек сообщника", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.

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При этом в полиции не сообщают, о каких земельных участках шла речь.

Напомним, в Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

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