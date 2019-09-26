Под Киевом на взятке в 20 тысяч гривен задержали двух полицейских

Два оперативника искусственно создали доказательства виновности лица в совершении преступления в сфере оборота наркотиков

Фото: прокуратура Киевской области

Полиция задержала на взятке двух оперативных работников Броварского отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении СБУ в Киеве и Киевской области задержаны двое оперативных работников Броварского отдела полиции, которые искусственно создавали доказательства виновности лица в совершении преступления в сфере оборота наркотических средств и требовали и получили от него 20 тысяч грн неправомерной выгоды, чтобы оставить этот факт "без фиксации", – говорится в сообщении.

Фото: прокуратура Киевской области Реклама

На данный момент копам готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.

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