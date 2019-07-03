СБУ задержала харьковских копов: подозревают в систематическом вымогательстве взяток

Полицейские предлагали водителям на месте "оплатить штраф" в 10 тысяч гривен

Харьковских копов подозревают в систематическом вымогательстве взяток. Фото: Facebook

В Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава пресс-центра областного управления Службы безопасности Украины Владислав Абдула.

В ходе расследования оперативники выяснили, что в одном из районов сотрудники сектора реагирования патрульной полиции наладили преступную схему: инспекторы угрожали водителям забрать права, после чего предлагали на месте "оплатить штраф" в размере 10 тысяч гривен.

Представитель СБУ добавил, что во время обысков по месту жительства и на рабочих местах фигурантов были изъяты вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по статье "получение неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством, по предварительному сговору группой лиц", решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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