Под Киевом нацгвардеец в драке зарезал мужчину

Нацгвардеец нанес ножевые ранения двум мужчинам, один из них скончался на месте

Фото: Pixabay

В Бориспольском районе Киевской области военнослужащий одной из воинских частей Национальной гвардии во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, во время конфликта с двумя лицами военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате полученных телесных повреждений один из мужчин, личность которого в настоящее время устанавливается, скончался на месте, а другой был доставлен в хирургическое отделение Бориспольской Центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Военнослужащего задержали. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту покушения на умышленное убийство другого пострадавшего, который сейчас находится в больнице (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 15 лет.

Ранее сообщалось, что во Львове Лычаковский районный суд избрал старшему солдату одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Тернопольской области, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Как оказалось, в декабре 2018 года военнослужащий наносил стрелку-радиотелефонисту этой же воинской части неоднократные побои на службе с целью унизить сослуживца и утвердить свой авторитет в воинском коллективе. Из-за систематических избиений пострадавший потерял селезенку.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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