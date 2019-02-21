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ФОТОФАКТ. Под Киевом начало затапливать дворы

Сегодня, 14:17

Спасатели помогают жителям откачивать воду

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области.
Под Киевом начало затапливать дворы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e96/bf0/5c6e96bf03270.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e96/bf0/5c6e96bf03270.jpg Происшествия Спасатели помогают жителям откачивать воду

Под Киевом дворы жителей начало затапливать талой водой. Как сообщают в ГСЧС Киевской области, 20 февраля в 9:30 в оперативно – диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ в селе Гатное.

"На улице Владимирской во дворе частного жилого дома собралось огромное количество воды, с которой хозяева не могли самостоятельно справиться. Спасатели провели работы по откачке воды с территории общей площадью 0,6 га", – сообщили в ГСЧС Киевской области.

Фото: ГСЧС Киевской области

Спасатели говорят, что проблема, скорее, связана с отсутствием дренажной системы, а не с большим количеством снега.

Напомним, с похожей проблемой столкнулись жители города Днепр: после потепления произошло подтопление домов в частном секторе пострадали более 70 частных домов. Уровень воды местами достигает полуметра, спасатели откачивают ее из комнат и со дворов.

Левобережная часть города во время оттепели страдает каждый год, говорят местные жители. Причина – высокий уровень грунтовых вод и особенности расположения домов в частном секторе. Полвека назад их возвели на полтора метра ниже уровня реки. Тогда тут создали дренажные каналы, поставили насосы для откачки воды, но последние 20 лет система не работает.

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Тег потоп, подтопление, киевская область, ГСЧС

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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