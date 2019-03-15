Под Киевом налетчики с автоматами ограбили ювелирный магазин
Злоумышленники похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен
Разбойное нападение на ювелирный магазин произошло в Борисполе под Киевом, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" к торгового заведению прибыли работники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию", – говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 миллионов гривен. Злоумышленники с места совершения преступления скрылись на автомобиле Rover в неизвестном направлении.
На территории Бориспольского района и прилегающих регионов была введена операция "Сирена". Однако время было потеряно и поиски преступников положительных результатов не дали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 миллионов гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково.
Также не так давно в столице был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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