На трассе под Николаевом у мужчины отобрали более 15 миллионов гривен
Мужчину остановили посреди дороги и отобрали у него сумку с крупной суммой
Под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 миллионов гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково, около 23:20. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
По словам 52-летнего жителя Николаева, его ограбили, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой – он был остановлен автомобилем Volkswagen темного цвета.
"Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что в "тот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой было более 15 млн грн".
После того, как деньги были похищены, нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, предположительно, марки Volkswagen и BMW, в направлении Херсона.
Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "грабеж", которая предполагает лишение свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.
Напомним, недавно в Днепре преступники, чтобы совершить грабеж, взорвали банкомат. Также мы сообщали, что в Днепре полицейские задержали банду, которая пытала и ограбила семейную пару.
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