На трассе под Николаевом у мужчины отобрали более 15 миллионов гривен

Мужчину остановили посреди дороги и отобрали у него сумку с крупной суммой

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

На трассе под Николаевом у мужчины отобрали более 15 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg 2019-02-22T11:24:09+02:00 Другие регионы Мужчину остановили посреди дороги и отобрали у него сумку с крупной суммой

Под Николаевом на дороге местного жителя ограбили на более чем 15 миллионов гривен. Нападение произошло на трассе Николаев – Херсон возле села Шевченково, около 23:20. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По словам 52-летнего жителя Николаева, его ограбили, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой – он был остановлен автомобилем Volkswagen темного цвета.

"Водитель указанного транспортного средства вышел и начал кричать о том, что якобы заявитель неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к транспортному средству заявителя и порезали колеса на Range Rover", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в "тот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой было более 15 млн грн".

После того, как деньги были похищены, нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, предположительно, марки Volkswagen и BMW, в направлении Херсона.

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "грабеж", которая предполагает лишение свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время ведутся следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Напомним, недавно в Днепре преступники, чтобы совершить грабеж, взорвали банкомат. Также мы сообщали, что в Днепре полицейские задержали банду, которая пытала и ограбила семейную пару.

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