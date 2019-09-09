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Под Киевом напали на птицеферму и украли 600 тысяч гривен

9 сентября, 14:23

Двоих злоумышленников задержала полиция, а третьего пока что разыскивают

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Новоселки под Киевом утром в понедельник, 9 сентября, произошло разбойное нападение на птицеферму. Двое злоумышленников задержаны, третий находится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Нападение произошло около 5:00, охраннику птицефермы удалось нажать на "кнопку вызова", после чего на место происшествия прибыл наряд Управления полиции охраны.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из нападавших, а также водителя, который привез злоумышленников на место преступления. Разбойники похитили из бухгалтерского сейфа около 600 тысяч гривен. Сейчас ворам объявлено о подозрении. На днях суд изберет им меру пресечения на время досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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При обследовании территории птицефермы правоохранители нашли чемодан с частью похищенных денег.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что под Киевом поймали банду, члены которой в форме сотрудников СБУ нападали на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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разбой нападение киевская область

Источник: Сегодня

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