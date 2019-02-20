Психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу

Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода

Психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу 2019-02-20T23:55:45+02:00 Происшествия Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода



Воспитательницу детсада, которая утопила в озере двух родных детей, признали невменяемой. Пятый день она на лечении в психбольнице. Других работников детского сада, где работала воспитательница-убийца, заставили пройти осмотр психолога. Что рассказывают бывшие коллеги о женщине, которая решилась на преступление из-за болезненного развода?

С этого озера в спальном районе столицы правоохранители выловили тела двух детей: мальчика и девочки, пяти и шести лет. Здесь осенью их утопила родная мать, а всего в нескольких сотнях метров оттуда расположен детский сад, в котором подозреваемая работала воспитателем.

Именно в детском саду и забили тревогу, когда Екатерина Бабкина несколько дней подряд не выходила на работу. Но выяснить, замечали здесь раньше, что коллега ведет себя странно, оказалось сложно. Исполняющая обязанности заведующего сначала согласилась дать интервью "Сегодня", а за день до него передумала и перестала отвечать на наши звонки. Коллеги говорят – очень занята.

По закону, всех работников дошкольных учреждений каждые пять лет должен обследовать психиатр. Прошла ли такую ​​проверку Бабкина, когда ее брали на работу, в детсаду не говорят. И попасть туда журналисты не смогли: охранник не пускает.

Родители детей, посещающих это заведение, неохотно вспоминают историю с воспитательницей-убийцей. Но потом к нам выходит работница детсада и шокирует заявлением: Екатерина Бабкина была не просто воспитательницей.

"Ничего не замечала. Прекрасные дети, прекрасный сотрудник. Она сама психолог, и с детьми очень хорошо проводила время. Пожалуйста, ребята, уйдите уже отсюда", – говорит женщина.

И на прощание работница добавляет, что, когда задержали Бабкину, весь персонал детсада заставили провериться у психолога.

"Все сотрудники прошли – и все нормальные люди", – говорит она.

На суде Екатерина Бабкина не возражала, что убила детей. Говорит тихо. Обычно не поднимает глаз, не плачет, на вид истощена. На психолого-психиатрической экспертизе настаивали прокуроры. Несколько месяцев обследование – и врачи установили: Бабкина – психически больная.

"Человек не мог осознавать свои действия и управлять ими. Принято окончательное решение о применении к подозреваемой принудительных мер медицинского характера, заключающихся в помещении в психиатрическое учреждение строгого режима", – говорит заместитель руководителя киевской местной прокуратуры №2 Александр Субботин.

Поэтому психолога, которая утопила родных детей после того, как ее бросил муж, отправили не в тюрьму, а в психиатрическую больницу. Так решил суд.

Как мы писали, что в Киеве женщину, которая утопила своих детей, требуют отправить на принудительное лечение.

Ранее судья Дарницкого райсуда Киева приняла решение проводить в закрытом режиме заседание суда по избранию меры пресечения для матери, подозреваемой в убийстве двоих своих маленьких детей. После решения судьи всех посторонних попросили покинуть зал заседания суда. Также мы писали, что жители района характеризовали Екатерину Б., как добрую и спокойную женщину. Она работала воспитателем в детском саду.

Тем временем, правоохранительные органы Франции арестовали членов семьи из города Мюлуз по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика, который с ними жил.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.