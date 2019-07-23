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В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, который играл возле дома и пропал

23 июля, 10:27

Ребенка нашли за полтора километра от дома

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В селе Григорьевка правоохранители разыскали двухлетнего мальчика, который исчез со двора, где играл с собакой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Сообщение об исчезновении двухлетнего ребенка поступило в полицию в 20:40 от жительницы села Григорьевка. Крайне перепуганные мать рассказала, что сын играл с собакой во дворе, а потом исчез", - говорится в сообщении.

На поиски пропавшего мальчика по сигналу "Тревога" был поднят личный состав Обуховской полиции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, психолог, ювенальная превенция. Пришли на помощь своим коллегам полицейские, которые только вернулись с избирательных участков. В поисках также были задействованы спецподразделения полиции Киевской области, спасатели, местные жители.

Поисковики тщательно "прочесывали" все направления, куда ориентировочно мог пойти мальчик, особенно дорогу на поле, засеянное подсолнечником.

Вскоре мальчика нашли в полутора километрах от места жительства. У себя во дворе маленького ночного гостя обнаружила односельчанка и передала его работникам полиции. К счастью, ребенок не получил никаких травм.

В отношении родителей мальчика работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении. Статья предусматривает уплату штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.


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Тег дети, розыск, киевская область

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