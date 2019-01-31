Под Киевом нашли мать с дочкой, пропавших неделю назад

Женщина с девочкой пряталась в Киеве от гнева мужа

Под Киевом нашли мать с дочкой, пропавших неделю назад //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/323/760/5c532376066c4.jpg 2019-01-31T18:35:00+02:00 Происшествия Женщина с девочкой пряталась в Киеве от гнева мужа

Найдены мать с дочкой, которые исчезли в Переяслав-Хмельницком неделю назад. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области.

В полиции отметили, что поздно вечером неравнодушный водитель позвонил в полицию и рассказал, что в одну из школ города подвез женщину с несовершеннолетней девочкой, которые совпадали по приметам с разыскиваемыми. На место прибыл работник ювенальной превенции, возле школы никого уже не было, и полиция продолжила поиски, опросила прохожих, работников магазина.

В результате на улице правоохранители увидели маму с девочкой. Как выяснилось, женщина сбежала с дочкой, потому что боялась гнева мужа за финансовые растраты. Все время они прятались в Киеве.

В отношении матери составили административный протокол по ст. 184 ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей") Кодекса Украины об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали, что полицейские за два часа нашли пропавшего мальчика в селе под Киевом. Ребенок сбежал от матери и прятался в холодном деревянном сарае.

Кроме того, под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Юный беглец собирался пройти 100 километров по морозу.

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