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Под Киевом нашли убитой пропавшую пенсионерку: в полиции рассказали подробности

4 июля, 16:51

У полиции нет данных по поводу того, работала ли погибшая гардеробщицей в Верховной Раде

Фото: Киев Оперативный

Полиция Киевской области расследует загадочное убийство женщины-пенсионерки, которая пропала в Макаровском районе неделю назад после того, как вышла из маршрутки. Женщину искали, но увы, ее тело нашли вчера, 3 июля, в кукурузном поле.

"Вчера в поле кукурузы было найдено тело женщины, 66-летней пенсионерки. Причина смерти нам окончательно не известна, ее установит судебно-медицинская экспертиза, но предварительно женщина умерла от насильственной смерти, на теле есть следы удушья, но от этого она умерла или нет – ответ даст экспертиза. Все остальные данные мы пока не разглашаем", – сообщили "Сегодня" в полиции Киевской области.

На вопрос, работала ли погибшая гардеробщицей в Верховной Раде, как сообщают СМИ, в полиции говорят, что таких данных у них нет вообще.

"Мы общались с родными погибшей, но они не говорили, что она где-либо работала и тем более в Верховной Раде, гардеробщицей. Просто сказали, что она пенсионерка", – добавляют в областной полиции.

В паблике "Киев Оперативный" также сообщается, что женщина вышла 29 июня из маршрутки Фастов-Юровка между населенными пунктами Вильна и Юровка и направилась через поле кукурузы и лес в село Деминовку. Также в паблике опубликовали карту места исчезновения женщины.

В комментариях под постом об исчезновении женщины многие выражают слова соболезнования.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве девятилетнего ребенка в Киеве


Также напомним, что в Киеве мужчина с одного удара убил покупателя в супермаркете.

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Тег убийство, расследование, киевская область

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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