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Убийство девятилетнего мальчика в Киеве: мать ребенка впервые рассказала о трагедии

4 июля, 11:15

Кто мог спасти ребенка – смотрите в программе "Говорит Украина"


Трагическую историю гибели девятилетнего Захара Черевко в Киеве сегодня, 4 июля, будут обсуждать в студии программы "Говорит Украина".

Жестокое убийство ребенка ранее потрясло всю страну. Брат сожителя матери ребенка отвел школьника на берез озера, вытащил нож и нанес ребенку более 30 ударов, после чего бил его молотком по голове. Потом тело бросил в озеро.

В студии "Говорит Украина" будут обсуждаться главные вопросы резонансного преступления – за что так жестоко мужчина расправился с ребенком, где была мать мальчика и кто мог его спасти? На эти вопросы ведущему Алексею Суханову будут отвечать отчим и мать Захара, которая впервые согласилась поговорить с журналистами. Смотрите эксклюзивные факты о семье убитого мальчика. Не пропустите программу "Говорит Украина" сегодня, сразу после выпуска новостей в 19:50.

Ранее в студии программы "Говорит Украины" обсуждалось зверское убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области.


Тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июня. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Тег Киев, убийство, говорит украина, черевко

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