Под Киевом нашли убитым главу фермерского хозяйства

Мужчина получил несколько огнестрельных ранений

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Фастове вчера, 14 апреля, около полуночи нашли убитым 42-летнего местного жителя, главу одного из фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили вчера в полночь в городе Фастов. На месте происшествия работали руководство Главного управления полиции Киевской области, работники прокуратуры области, следственно-оперативная группа Фастовского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Во время осмотра места преступления полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Тело мужчины, на котором специалисты обнаружили несколько отверстий от пуль, направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, рассматриваются различные версии убийства.

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