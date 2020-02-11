Под Киевом объявили в розыск пропавшего после УДО убийцу ребенка

Осужденный на 10 лет за убийство двухлетнего ребенка в Киевской области Александр Балакирев, который ранее вышел по УДО и пропал, объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Напомним, что вместо назначенных судом 10 лет тюрьмы Балакирев провел в СИЗО три года, после чего его отпустили условно-досрочно. После выхода на свободу крымчанин уехал, несмотря на требование прибыть в суд.
"Сотрудники полиции выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинское и место его нахождения пока не известно. В связи с этим, Ирпенским отделом ГУ НП в Киевской области заведено оперативно-розыскное дело с целью установления местонахождения осужденного Балакирева А.П. и он объявлен в розыск", – говорится в сообщении.
Новости "Сегодня" уже сообщали об этом деле. Так, мужчина под амфетамином убил сына своей сожительницы, который плакал и звал маму. После того, как осужденный по УДО вышел на свободу, дело приобрело широкий общественный резонанс.
Ранее мы писали, что в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха.
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