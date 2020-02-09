Под Киевом убийца ребенка вышел досрочно и пропал

/ Фото: Facebook

В Киевской области Александр Балакирев, убивший двухлетнего сына своей сожительницы, вышел на свободу, проведя в следственном изоляторе около трех лет, вместо 10, которые были назначены судом.

Крымчанин Александр Балакирев, которого отпустили условно-досрочно, уехал, несмотря на требование прибыть в суд. Об этом в своем Facebook сообщил Павел Тука.

По его словам, он отсутствует по месту своей регистрации, а его родители утверждают, что тот уехал в Карпаты.

Стоит напомнить, что речь идет о преступлении, совершенном в 2016 году, когда мать Димы Дьяченко оставила сына со своим гражданским мужем, а сама поехала за старшей дочерью. Когда женщина вернулась, малыш якобы спал, а утром она обнаружила, что ребенок мертв.

Александр Балакирев на суде так и не признал свою вину, хотя на допросах и во время следственного эксперимента показывал и рассказывал, как бил ребенка. Также его подозревали в изнасиловании мальчика, но это сняли из-за недоказанности.

Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что суд мужчину отпустил, посчитав, что он встал на путь исправления и может быть досрочно освобожден. Киевский апелляционный суд назначил заседание на 5 февраля, но Балакирев в тот день не явился.

Позже стало известно, что Киевский апелляционный суд отменил решение Шевченковского райсуда о досрочно-условном освобожденииАлександра Балакирева, осужденного за убийство двухлетнего ребенка.

Это первый случай в истории украинской судебной системы, когда прокуратура обжалует решение суда и возвращает осужденного в тюрьму.

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