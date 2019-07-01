Под Киевом парень устроил стрельбу во время съемок ТВ-программы

Парню не понравились "ритуалы" участников шоу

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Вышгороде молодой человек устроил стрельбу во время съемок шоу-программы одного из телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Съемочная группа телеканала проводила съемки очередной передачи программы в одном из многоквартирных домов. Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставлены свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники полиции изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Также работники полиции устанавливают законность проведения съемок такой телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Ранее сообщалось о стрельбе в кафе на улице Автозаводской в Киеве, которую устроили иностранцы.

В конце мая в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой также были замешаны иностранцы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом парень устроил стрельбу во время съемок ТВ-программы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"