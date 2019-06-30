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В Киеве задержали иностранцев за драку со стрельбой: полиция сообщила подробности

30 июня, 17:40

В результате ссоры один мужчина получил ранение ноги

Задержание иностранцев, устроивших стрельбу в киевском кафе. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве
Задержание иностранцев, устроивших стрельбу в киевском кафе. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве.

Конфликт, который возник между отдыхавшими в кафе на улице Автозаводской в Киеве и завершился стрельбой, устроили иностранцы, они задержаны. Об этом 30 июня информирует пресс-служба столичной полиции.

По словам свидетелей, ссора произошла в заведении в Оболонском районе столицы, а позже к одному из мужчин присоединились его друзья, и словесная перепалка переросла в драку.

"Один из участников ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента. Пострадавший получил ранение ноги, ему вызвали "скорую", которая предоставила необходимую медицинскую помощь. Между тем, компания "стрелка" скрылась с места происшествия на автомобиле", – сообщили в полиции.

Спустя час, как рассказали правоохранители, авто было задержано на улице Андрея Малышко. В машине находилась группа мужчин и две девушки.

Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, устроившие стрельбу в Киеве. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве
Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, устроившие стрельбу в Киеве. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве

"В салоне иномарки полицейские нашли предмет, похожий на пистолет, а при поверхностном осмотре у девушек обнаружили пакет с таблетками белого цвета. Все запрещенные предметы направили на проведение экспертиз. Правоохранители установили личности злоумышленников. Это четверо граждан другого государства. Правонарушители задержаны", – добавили в полиции.

Пистолет, изъятый после стрельбы в кафе Киева. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве
Пистолет, изъятый после стрельбы в кафе Киева. Фото: Главное управление Нацполиции в Киеве

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявили о подозрении, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" писали, что конфликт произошел в ночь на субботу, 29 июня, в одном из ресторанов в Оболонском районе Киева. По информации полицейских, задержанные могут быть причастны еще к нескольким разбоям.


В конце мая в Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой также были замешаны иностранцы.

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Тег Киев, драка, иностранцы, полиция, стрельба, кафе

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Сегодня

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