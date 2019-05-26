В Киеве студенты-иностранцы устроили перестрелку

После прибытия полиции был задержан один из участников инцидента, остальные сбежали

Фото: AFP

В Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел у одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий.

"В Киеве на Лебедева-Кумача перестрелка между иностранцами из южных стран, студентами авиационного. Один из них явно не в себе … В общем без трупов, что уже радует. Копов на месте уже больше чем южан", – говорится в сообщении.

В итоге был задержан один иностранец, остальные сбежали.

Напомним, в начале мая в Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами. Отмечалось, что компания из 4-5 человек сидела в кафе на Малиновского, 24/10. Покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.

Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу – в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

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