В Киеве студенты-иностранцы устроили перестрелку
После прибытия полиции был задержан один из участников инцидента, остальные сбежали
В Киеве произошла перестрелка в районе общежитий Национального авиационного университета, в которой были замешаны иностранцы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел у одного из ночных клубов, который расположен среди общежитий.
"В Киеве на Лебедева-Кумача перестрелка между иностранцами из южных стран, студентами авиационного. Один из них явно не в себе … В общем без трупов, что уже радует. Копов на месте уже больше чем южан", – говорится в сообщении.
В итоге был задержан один иностранец, остальные сбежали.
Напомним, в начале мая в Киеве мужчина стрелял в людей, после чего скрылся на авто с военными номерами. Отмечалось, что компания из 4-5 человек сидела в кафе на Малиновского, 24/10. Покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов.
Ранее мы писали о том, что жертвой стрельбы у кафе стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу – в Киеве и области введена специальная операция "Сирена". Как выяснилось, полицейский на момент покушения находился вне службы в одном из кафе города. Мужчине выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.
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