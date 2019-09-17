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Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: видео и фото

17 сентября, 08:27

По словам Гонтаревой, дом подожгли, бросив в него "коктейль Молотова"

В селе Гореничи под Киевом неизвестные в ночь на вторник, 17 сентября, подожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом заявила сама Гонтарева, уточнив, что дом был подожжен "коктейлем Молотова".

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!" - заявила Гонтарева.

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Вместе с тем, в СМИ появилось видео с места ЧП.

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По данным паблика dtp.kiev.ua, дом был оформлен на супруга Гонтаревой. Огонь потушили спасатели, но дом почти полностью выгорел.

Напомним, 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

Также Гонтарева сообщила, что 26 августа на пешеходном переходе в центре Лондона ее сбила машина, она была госпитализирована.

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Киев гонтарева пожары

Источник: Интерфакс-Украина

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