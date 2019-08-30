В Лондоне экс-главу НБУ Гонтареву сбил автомобиль

О ДТП, которое произошло на пешеходном переходе, сообщила сама Гонтарева

/ Фото: пресс-центр НБУ

Валерию Гонтареву, возглавлявшую Национальный банк Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го, сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила агентству "Українські новини".

По ее словам, ДТП произошло в понедельник, 26 августа.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале", – рассказала она.

Гонтарева добавила, что по факту ДТП полиция проводит расследование.

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Новости "Сегодня" писали, что Гонтарева после увольнения с должности главы НБУ переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале августа Юрий Луценко, который на тот момент был генпрокурором Украины, заявил, что при вызове Гонтаревой, а также совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова следователь ГПУ Константин Кулик в нарушение закона отправил подозрение по почте.

Позже Стеценко сообщил, что заявления руководства ГПУ о якобы причастности ICU к махинациям по разворовыванию 2 млрд грн из ЧАО "Аграрный фонд", так называемого "дела Курченко", похожи на попытку оказать давление на руководство компании.

Последний отчет Гонтаревой на посту главы НБУ смотрите на видео:

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