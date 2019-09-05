В Киеве сожгли авто, на котором ездил сын Гонтаревой

/ Фото: Pixabay

В четверг, 5 сентября, около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали нам, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали нам комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

После полной ликвидации пожара спасатели сообщили сотрудникам полиции свои предположения, что это вполне мог быть поджог. Audi сгорела дотла слишком быстро, были места, где она горела значительно сильнее, чем в других . Но точная причина, естественно, будет известна позже.

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Стоит отметить, что неизвестно, принадлежало ли авто Гонтаревой или кому-то из членов ее семьи.

Как мы писали ранее, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в, сгорели три авто.

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Сообщается, что все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

В результате ЧП Toyota сгорела дотла, а остальные авто получили значительные повреждения.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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