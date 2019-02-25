ФОТОФАКТ. Под Киевом полицейские спасли из пожара мужчину
Правоохранители возвращались с полигона и заметили дым, который шел из частного дома
Под Киевом полицейские-взрывотехники, которые возвращались с полигона после проведения следственных действий, заметили клубы дыма над одним из домов в селе Великополовецкое, и спасли из пожара человека, рассказали в ГУ НП Киевской области.
Фото: ГУ НП Киевской области
Правоохранители сразу позвонили по спецлинии 101 и, как оказалось, они были первыми, кто сообщил о пожаре. Работники полиции не теряли ни секунды: преодолели невысокий забор и выломали входную дверь в дом. Обследовав помещение, они у печки нашли человека, который лежал на полу без сознания.
Взрывотехники быстро вынесли хозяина на свежий воздух, оказали необходимую медицинскую помощь и привели его в чувство.
В это время пришли неравнодушные соседи и вызвали карету скорой помощи. Жизни мужчины уже ничего не угрожает. На месте происшествия спасатели быстро локализовали и потушили огонь.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Под Киевом полицейские спасли из пожара мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"