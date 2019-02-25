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ФОТОФАКТ. Под Киевом полицейские спасли из пожара мужчину

Сегодня, 14:47

Правоохранители возвращались с полигона и заметили дым, который шел из частного дома

Фото: Нацполиция
Под Киевом полицейские спасли из пожара мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3e3/2fc/5c73e32fc659f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3e3/2fc/5c73e32fc659f.jpeg Происшествия Правоохранители возвращались с полигона и заметили дым, который шел из частного дома

Под Киевом полицейские-взрывотехники, которые возвращались с полигона после проведения следственных действий, заметили клубы дыма над одним из домов в селе Великополовецкое, и спасли из пожара человека, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Фото: ГУ НП Киевской области

Правоохранители сразу позвонили по спецлинии 101 и, как оказалось, они были первыми, кто сообщил о пожаре. Работники полиции не теряли ни секунды: преодолели невысокий забор и выломали входную дверь в дом. Обследовав помещение, они у печки нашли человека, который лежал на полу без сознания.

Взрывотехники быстро вынесли хозяина на свежий воздух, оказали необходимую медицинскую помощь и привели его в чувство.

В это время пришли неравнодушные соседи и вызвали карету скорой помощи. Жизни мужчины уже ничего не угрожает. На месте происшествия спасатели быстро локализовали и потушили огонь.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, спасли, киевская область, полицейские

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