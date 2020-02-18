Под Киевом полиция нашла пропавшего 84-летнего дедушку и спасла ему жизнь

Мужчина ушел из дома поздно вечером и не вернулся, его жена забила тревогу

Сотрудники Вышгородской полиции смогли быстро разыскать 84-летнему мужчину, который накануне ушел из дома и не вернулся. И, как оказалось, мужчине была нужна срочная помощь, сообщает полиция столичного региона.

С заявлением об исчезновении жителя города Вышгород в полицию поздно вечером обратилась жена пропавшего и сообщила его приметы.

При проведении розыска работникам полиции стало известно, что пожилой мужчина может находиться в селе Хотяновка. Однако, его жена категорически отрицала этот факт. Мол, там его не может быть. Несмотря на все возражения бабушки, полицейские приехали к дачному дому в Хотяновка. И, к счастью, как раз вовремя. Дедушка лежал на полу и не мог самостоятельно встать.

Реклама

По его словам, когда он возился по хозяйству, ему стало плохо и он не чувствует ног. Полицейские вызвали медиков, которые доставили больного дедушку в больницу.

Ранее столичная полиция разыскала девочку, которая считалась без вести пропавшей с июля прошлого года. Несовершеннолетняя жила в Киевской области и не общалась с родителями. Также столичные патрульные разыскали пропавшую 15-летнюю девочку.

А в ноябре 2019-го в столице разыскивали родителей трехлетнего мальчика. Подробности – в сюжете "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама