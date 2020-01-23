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В Киеве нашли пропавшую 15-летнюю девочку

23 января, 14:28

Ребенок около 10 человек не выходил на связь с родными

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Столичные патрульные разыскали пропавшую 15-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, вечером 22 января патрульным поступило сообщении о том, что девочка пошла гулять с подружкой и на протяжении 10 часов не выходила на связь с отцом и другими родственниками. Они и решили обратиться за помощью в полицию.

"Получив фотографию пропавшей девочки, все свободные экипажи полиции начали обследовать территорию их квадратов патрулирования, кроме этого инспекторы также просматривали видео с уличных камер наблюдения. Совместными усилиями удалось установить, что девочка находится в одном из заведений питания", – говорится в сообщении.

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Патрульные отвезли 15-летнюю девочку в районное управление полиции и сообщили о ее местонахождении родственникам.

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Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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