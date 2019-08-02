Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Под Киевом поймали чиновников одной из РГА, которые присвоили 70 млн гривен: фото https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0%D0%93%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0%D0%93%D0%90 2019-08-02T12:16:00+03:00 Происшествия Речь идет о должностных лицах Васильковской райгосадминистрации

Правоохранители Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

"Должностные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах – более 70 млн гривен", – говорится в сообщении.

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации, в собственных домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях. По результатам проверок изъяли печати и документы финансово-хозяйственной деятельности.

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"Нашли даже бухгалтерию в погребе", – сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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