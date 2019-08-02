Под Киевом поймали чиновников одной из РГА, которые присвоили 70 млн гривен: фото

Правоохранители Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
"Должностные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах – более 70 млн гривен", – говорится в сообщении.
Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации, в собственных домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях. По результатам проверок изъяли печати и документы финансово-хозяйственной деятельности.
"Нашли даже бухгалтерию в погребе", – сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.
Кроме этого, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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