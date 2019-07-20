В Киеве на огромной взятке попалась советница главы РГА

Женщину подозревают в создании коррупционной схемы вместе с другими чиновниками













В Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, женщину подозревают в том, что она, "вступив в сговор с другими чиновниками, создала коррупционную схему получения неправомерной выгоды" от бизнесменов.

Чиновники предлагали предпринимателям создание антиконкурентных преимуществ и создание условий для победы в процедурах закупок, которые проводятся Дарницкой РГА за государственные средства.

"Вместе с сообщником ее задержали на получении 650 тысяч гривен взятки. В ходе проведения обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий, денежные средства в сумме 60 тыс. долларов и 1160 евро", – добавила Сарган.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции.

Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.





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