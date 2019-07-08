На Закарпатье задержали чиновника: не позволял без взятки экспортровать продукты
Мужчина организовал целую схему получения денег за выдачу фитосанитарных сертификатов
На Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Известно, что чиновник организовал схему получения денег за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта продуктов растительного происхождения за границу.
Задержали мужчину в его рабочем кабинете, во время получения им второй части неправомерной выгоды в размере 3 тыс. грн. До этого правоохранители задокументирован факт получения им 4 тысяч гривен.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, в Киеве на взятке погорел чиновник БТИ.
Ранее В Ровенской области начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы требовал от предпринимателя 500 долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал не вмешиваться и не препятствовать ведению его хозяйственной деятельности.
Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила ректора-взяточника.
А на Буковине патрульный попытался съесть купюры, когда попался на камеру.
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