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Под Киевом произошел масштабный пожар: сгорели десять маршруток

15 июня, 09:26

Возгорание случилось на стоянке транспортного предприятия

Иллюстрация
Иллюстрация.

В Киевской области произошел пожар на стоянке автотранспортного предприятия. Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 июня, в поселке Дымер Вышгородского района, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара на стоянке сгорело десять маршрутных автобусов "Богдан".

"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", – говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 3:52.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Киеве за один вечер в жилом доме сгорели четыре балкона – один за другим. Чтобы потушить огонь, приехало аж 27 пожарных, они задействовали пять единиц техники. Балконы выгорели дотла, а спасатели эвакуировали 15 жителей дома. Предварительная версия причины возгорания – окурок.


Кроме этого, мы писали, что в Чернигове вспыхнул масштабный пожар – загорелся ангар площадью в тысячу квадратных метров, в котором хранились горючие материалы и паллеты. Огонь распространился за считанные минуты. На место прибыли сразу 10 подразделений спасателей. Одной из главных задач пожарных было не позволить огню перекинуться на соседний склад с химическими материалами.


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Тег пожар, маршрутки, киевская область, ГСЧС, сгорели

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Источник:

ГСЧС

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