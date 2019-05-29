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Под Киевом произошел взрыв и мощный пожар на заправке

29 мая, 09:56

На АЗС хранился газ, бензин и дизельное топливо

Фото: Информатор

Сильный пожар произошел на автомобильной заправке в селе Чайки под Киевом ранним утром в среду, 29 мая. 

Как сообщает "Информатор", на АЗС на улице Валентины Чайки хранился газ, бензин и дизельное топливо, при этом также уточняется, что произошел взрыв.

В результате ЧП движение в районе пожара было перекрыто. 

Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, что в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняет следствие.

Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.


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Тег Киев, пожар, взрыв, АЗС

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