Под Киевом произошел взрыв и мощный пожар на заправке
На АЗС хранился газ, бензин и дизельное топливо
Сильный пожар произошел на автомобильной заправке в селе Чайки под Киевом ранним утром в среду, 29 мая.
Как сообщает "Информатор", на АЗС на улице Валентины Чайки хранился газ, бензин и дизельное топливо, при этом также уточняется, что произошел взрыв.
В результате ЧП движение в районе пожара было перекрыто.
Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.
Напомним, что в апреле в Киеве на улице Бережанской, 15 во время воспламенения неизвестного вещества на автозаправочной станции погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняет следствие.
Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
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