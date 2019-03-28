Пожар на газовой заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности
В результате взрыва пострадали три человека
В Кировограде пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
"Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля", – говорится в сообщении.
Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.
Напомним, вчера вечером спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на автостоянке. Пожар им удалось локализовать в 20:55, а ликвидировали его 22:45.
Также мы писали о том, что мэр города Андрей Райкович уточнил, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГосЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пожар на газовой заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на газовой заправке в Кропивницком ликвидирован, трое пострадавших
Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности
Взрывы в Кропивницком: новые подробности, фото и видео
Очевидцы видели огромный гриб и почувствовали едкий запах