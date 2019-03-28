Пожар на газовой заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности

В результате взрыва пострадали три человека

Фото: ГСЧС в Кировоградской области.

Пожар на газовой заправке в Кропивницком: спасатели рассказали подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c61/330/5c9c61330fb79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c61/330/5c9c61330fb79.jpg 2019-03-28T08:03:00+02:00 Другие регионы В результате взрыва пострадали три человека

В Кировограде пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

"Огнем уничтожено четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля", – говорится в сообщении.









Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Напомним, вчера вечером спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на автостоянке. Пожар им удалось локализовать в 20:55, а ликвидировали его 22:45.

Также мы писали о том, что мэр города Андрей Райкович уточнил, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГосЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

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