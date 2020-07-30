Под Киевом произошла массовая драка со стрельбой: ранен мужчина

Участниками конфликта в Вишневом, по предварительным данным, были около 15-20 человек

В Вишневом произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", участниками конфликта, произошедшего вечером 29 июля, были 15-20 человек.

"На территории стадиона (рядом с парком Орион) между неизвестными лицами, которых всего было 15-20 человек, произошла драка с перестрелкой. По предварительной информации, огнестрельное ранение получил один из участников ОО "Автопатруль Майдан". Сейчас его здоровью угрозы нет", – говорится в сообщении.

На месте работали правоохранители и медики.

О причинах конфликта не сообщается, также полиция пока что не делала официальных сообщений об инциденте.

Напомним, в Киеве 6 июля произошла стрельба в районе улицы Константиновской на Подоле. Конфликт произошел между компанией отдыхающих и двумя нетрезвыми мужчинами, один из которых сначала устроил драку, а потом достал "Форт 12 РМ" и открыл стрельбу.

Также в центре столицы ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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