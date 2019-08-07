Спасатели напомнили, что возгорания на полях приводят к гибели большого количества мелких животных

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Под Киевом произошло несколько пожаров на сухостоях: фото https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a7b/b20/5d4a7bb206779.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a7b/b20/5d4a7bb206779.jpg 2019-08-07T11:41:00+03:00 Происшествия Спасатели напомнили, что возгорания на полях приводят к гибели большого количества мелких животных

Под Киевом в течение 6 августа произошло несколько пожаров на сухостоях. Об этом сообщает киевская Служба спасения животных.

В частности в Броварском районе возле села Плоское выжигание стерни привело к загоранию дикорастущей травы и луга.

"Поджигателем поля является местный житель пожилого возраста, который, пока более молодых и разумных жителей села не было дома, решил сжечь стерню. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Также возле села Скибин выгорела большая часть поля с сухой травой. Пожар прекратился самостоятельно. Возле села Бобрик загорелись поле, луг и заросли сухой травы. К моменту прибытия пожар был локализован силами ГСЧС, оказана помощь в ликвидации нескольких незначительных очагов возгорания.

В селе Шевченково локализован и потушен пожар в экосистеме: горели кусты, трава и сухие деревья. Причиной стал поджог копны сена. Из огненного кольца спасена попавшая в ловушку крупная ящерица, она не пострадала.

Спасатели напомнили, что возгорания на полях приводят к гибели большого количества мелких животных, ухудшению качества почвы в целом, загрязнению дымом воздуха и таким не столь очевидным последствиям, как, например, гибель птенцов аистов из-за нехватки корма, т.к. сгорают грызуны.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар на крытом рынке у станции метро "Дарница".

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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