Под Киевом произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с автобусом (видео)

Под Киевом утром в понедельник, 10 августа, произошло смертельное ДТП – на Броварской окружной столкнулся автобус развозки одного из супермаркетов и грузовик Mercedes. В результате аварии погиб водитель автобуса.
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
По предварительной информации, автобус и грузовик ехали в попутном направлении в сторону Чернигова. По неизвестным причинам, водитель автобуса начал разворачиваться в обратном направлении и ему в бок въехал Mercedes.
"От удара водитель автобуса скончался на месте, больше в автобусе людей не было. Для того, чтобы его достать из деформированной кабины, пришлось вызвать спасателей", – говорится в сообщении.
Водитель грузовика не пострадал.
Смотрите видео с места аварии.
Ранее под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.
Также сообщалось, что в Киевской области водитель на автомобиле сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Правоохранители уже задержали злоумышленника.
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