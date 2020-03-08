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Под Киевом произошло страшное ДТП: водителя вырезали из груды металла (фото и видео)

8 марта, 19:54

Татьяна Очеретяна

Пассажира госпитализировали с переломом и травмами

На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП – столкнулись два автомобиля. В результате один из водителей погиб на месте происшествия, его тело зажало в салоне машины. Об этом пишет Информатор.

Как сообщает очевидец, на трассе около села Мартусовка Honda начала громко скрипеть, ее снесло на встречную полосу, где ехала Toyota. На разделительной полосе Honda боком влетела в Toyota Prado.

В результате столкновения водительскую сторону Honda смяло, а парня 1994 года рождения, который был за рулем, зажало в салоне, он скончался на месте. Тело погибшего вырезали спасатели. Пассажира легковушки госпитализировали с переломом ноги и другими травмами разной тяжести. Водитель Toyota не пострадал.

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На месте работали два экипажа патрульной полиции, один из которых регулировал движение на участке, где случилась авария, также спасатели, медики и следователи.

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Напомним, на Осокорках в Киеве водитель Lexus вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента . В результате аварии машины вылетели с проезжей части и выехали на территорию рядом расположенной заправки.

Кроме того, в Киеве, недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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Киев ДТП погибшие столкновение

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