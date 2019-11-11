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На столичных Осокорках Renault въехал в Lexus: погибла девушка (фото и видео)

11 ноября, 07:48

Погибшая была случайным пешеходом на месте происшествия

В Киеве недалеко от станции метро "Осокорки", где ранее столкнулись Range Rover и Chevrolet, в ночь на 11 ноября произошло новое ДТП, в результате которого погибла девушка-пешеход. Об этом сообщает "Информатор".

Так, на проспекте Бажана, по предварительной информации, столкнулись Renault и Lexus. Первый автомобиль хотел повернуть направо, подрезал Lexus и ударил его. В итоге люксовый автомобиль вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов — девушку и парня. Девушка погибла на месте аварии, а парня госпитализировали.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП осокорки

Источник: Сегодня

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