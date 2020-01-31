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Под Киевом пропал 15-летний подросток

31 января, 08:23

Вадим Сак ушел из дома 29 января в селе Нещеров Обуховского района

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 15-летнего Вадима Сака, который 29 января около 14:00 ушел из дома в селе Нещеров Обуховского района и до сих пор не вернулся. Подросток может находиться в Киеве.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, Вадиму на вид 15-17 лет, его рост 175-180 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза, короткие светлые волосы. Был одет в спортивную красно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, темно-синие кроссовки. Также у него был черный рюкзак.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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