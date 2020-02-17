Под Киевом пропала 12-летняя девочка

Девочка ушла из дома в Белой Церкви 16 февраля

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Полиция Киевской области сообщает о розыске 12-летней Карины Гавенко. Девочка 16 февраля около 14:00 ушла из дома по ул. Партизанская, 25, в Белой Церкви, и до сих пор домой не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" на Facebook, девочке на вид 12-14 лет, рост 160 см, у нее худощавое телосложение, круглое лицо, светлые длинные волосы, голубые глаза.

Была одета в черную шапку с серым помпоном, куртку белого цвета, черные спортивные штаны с цветными вставками по бокам, черные ботинки.

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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