Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Под Киевом пропала 12-летняя девочка

17 февраля, 10:23

Девочка ушла из дома в Белой Церкви 16 февраля

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Полиция Киевской области сообщает о розыске 12-летней Карины Гавенко. Девочка 16 февраля около 14:00 ушла из дома по ул. Партизанская, 25, в Белой Церкви, и до сих пор домой не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" на Facebook, девочке на вид 12-14 лет, рост 160 см, у нее худощавое телосложение, круглое лицо, светлые длинные волосы, голубые глаза.

Была одета в черную шапку с серым помпоном, куртку белого цвета, черные спортивные штаны с цветными вставками по бокам, черные ботинки.

Реклама

При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

В тренде
Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дети розыск Белая Церковь киевская область пропал человек

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...