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Под Киевом прошли обыски у застройщиков-мошенников: фото

19 сентября, 15:38

Основной организатор мошеннических схем в настоящее время скрывается за границей

/ Фото: Facebook

В Ирпене под Киевом в четверг, 19 сентября, правоохранители провели обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства ЖК "Фрешсити", ЖК "Панорамный 2", ЖК "Княжий двор". Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

"Еще в 2016 году инвесторы вложили более 80 миллионов гривен в новые дома, однако позже строительство заморозили. Поэтому более 1500 граждан стали жертвами мошенников и так и не получили свои квартиры", – сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

Обыски прошли по местам жительства подозреваемых, которые принимали наличные средства у пострадавших в качестве инвестиций в строительство вышеупомянутых ЖК.

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Правоохранители Киевской области готовят сообщение о подозрениях застройщикам-мошенникам Ирпеня. Основной организатор мошеннических схем в настоящее время скрывается за границей, поэтому сообщение о подозрении будет заочным.

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Производство открыто по ч.4 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. В суд будет подано ходатайство для избрания меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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строительство ирпень обыски

Источник: Сегодня

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