Под Киевом пьяный водитель с ребенком устроил гонки с полицией и поджег свою машину

"Гонщика" поймали патрульные Борисполя, он активно сопротивлялся

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Борисполе нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-летний ребенок, убегал от патрульных на большой скорости, сообщает патрульная служба города.

Автомобиль, который ехал, нарушая правила дорожного движение, копы заметили во время патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Патрульные подали сигнал остановиться, однако машина лишь ускорилась. В итоге, нарушителя пришлось преследовать.

"Инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание ДТП были вынуждены въехать в большом количестве ям. В результате служебный автомобиль получил незначительные повреждения, но не мог продолжать движения. Инспекторов это не остановило, они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных", – рассказали правоохранители.

"Гонщика" удалось задержать. 32-летний мужчина с признаками сильного опьянения оказал сопротивление, матерился, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы заковали его в наручники. Пройти освидетельствование мужчина отказался. При этом копов поддерживал малыш, ехавший с пьяным водителем в машине.

"Когда инспекторы решили у него поинтересоваться, прав ли водитель, мальчик ответил "Нет, он неправильно сделал, что бежал", – сообщили патрульные.

На водителя оформили протокол по ст.130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения), ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению), ч.4 ст.122 КУоАП (превышение допустимой скорости, повлекшее аварийную ситуацию) и по ст.122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке).

Но и на этом нарушитель не остановился. Он сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.

Ранее в центре Киева пьяный водитель BMW врезался в припаркованный на улице автомобиль пиццерии. После аварии он долго не выходил из салона и пытался уехать с места ДТП. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. После того, как патрульные вытащили мужчину и посадили в служебный автомобиль, к нему приехали знакомые. Кроме того, горе-водитель стал кричать, что копы его похитили и силой удерживают.

Кроме того, мы сообщали , что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом пьяный водитель с ребенком устроил гонки с полицией и поджег свою машину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"