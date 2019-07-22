Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом пьяный водитель с ребенком устроил гонки с полицией и поджег свою машину

22 июля, 22:39

"Гонщика" поймали патрульные Борисполя, он активно сопротивлялся

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Борисполе нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-летний ребенок, убегал от патрульных на большой скорости, сообщает патрульная служба города.

Автомобиль, который ехал, нарушая правила дорожного движение, копы заметили во время патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Патрульные подали сигнал остановиться, однако машина лишь ускорилась. В итоге, нарушителя пришлось преследовать.

"Инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание ДТП были вынуждены въехать в большом количестве ям. В результате служебный автомобиль получил незначительные повреждения, но не мог продолжать движения. Инспекторов это не остановило, они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных", – рассказали правоохранители.

"Гонщика" удалось задержать. 32-летний мужчина с признаками сильного опьянения оказал сопротивление, матерился, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы заковали его в наручники. Пройти освидетельствование мужчина отказался. При этом копов поддерживал малыш, ехавший с пьяным водителем в машине.

"Когда инспекторы решили у него поинтересоваться, прав ли водитель, мальчик ответил "Нет, он неправильно сделал, что бежал", – сообщили патрульные.

На водителя оформили протокол по ст.130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения), ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению), ч.4 ст.122 КУоАП (превышение допустимой скорости, повлекшее аварийную ситуацию) и по ст.122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке).

Но и на этом нарушитель не остановился. Он сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.

Ранее в центре Киева пьяный водитель BMW врезался в припаркованный на улице автомобиль пиццерии. После аварии он долго не выходил из салона и пытался уехать с места ДТП. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. После того, как патрульные вытащили мужчину и посадили в служебный автомобиль, к нему приехали знакомые. Кроме того, горе-водитель стал кричать, что копы его похитили и силой удерживают.

Кроме того, мы сообщали , что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Борисполь, водитель, инспекторы, пьяный водитель, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом пьяный водитель с ребенком устроил гонки с полицией и поджег свою машину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве внедорожник снес столб: пострадал водитель

Вчера, 07:45

Жуткое ДТП произошло на проспекте Академика Вернадского

Обыски в горсовете Борисполя: чиновников подозревают в организации схемы "откатов"

19 июля, 15:56

Схема по вымогательству и получению неправомерной выгоды в качестве "откатов" была организована в сфере ЖКХ

Угнал автомобиль и влетел в дерево: в Торецке задержали дерзкого преступника

18 июля, 12:24

После столкновения легковушка вспыхнула

Под Киевом мужчина угнал у копов служебное авто

15 июля, 13:05

Угонщику удалось сесть за руль машины копов и уехать, пока они пытались задержать нарушителя

Отчего болят коленки

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Мисс Украина-2019: девушки из Днепра готовятся к конкурсу

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Велосипедистка дня: трековая велогонщица Орла Уолш

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес

Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов

С чего все начиналось: история любви принца Гарри и Меган Маркл

Больше всех в РК получают финансисты и страховщики

Красивые и точные весы по минимальным ценам

Универсальные кабели синхронизации под iOS и Android

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Анджелина Джоли показала, как стильно носить черный летом

Как монетизировать свое хобби
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь