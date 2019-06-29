В Киеве пьяный водитель протаранил легковушку и обвинил патрульных в похищении
После аварии мужчина пытался убежать
В центре Киева пьяный водитель BMW врезался в припаркованный на улице автомобиль пиццерии. Во время задержания патрульными мужчина устроил скандал, сообщает "Информатор".
ДТП произошло около 4:30 на бульваре Леси Украинки, 32. Как выяснилось, водитель BMW не заметил припаркованный напротив заведения Daewoo Matiz, и протаранил авто пиццерии. После аварии он долго не выходил из салона и пытался уехать с места ДТП. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.
После того, как патрульные вытащили мужчину и посадили в служебный автомобиль, к нему приехали знакомые. Кроме того, горе-водитель стал кричать, что копы его похитили и силой удерживают.
Правоохранители устанавливают детали дорожного происшествия.
Напомним, не так давно в Киеве в ДТП перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок. В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном.
Кроме того, мы сообщали , что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей.
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