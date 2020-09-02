Под Киевом пылает рынок: в небо поднялся столб черного дыма (видео)

В Киевской области на территории рынка вспыхнул масштабный пожар. На место уже прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Киев Оперативный, возгорание произошло в поселке Коцюбинское, который входит в состав Ирпеня.
Журналисты сайта "Сегодня" выяснили, что загорелся один из магазинов.
"Произошел пожар в одном из магазинов. На месте ЧП работают пожарные расчеты. Есть угроза распространения огня на соседние магазины, которые расположены в металлических киосках. Пока информации о пострадавших нет", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.
Пожар тушат при помощи четырех автомобилей спецтехники.
Напомним, ранее в Оболонском районе произошел другой большой пожар. Как оказалось, мужчина поджигал траву и мусор. В отношении его составили административный протокол.
Кроме того, мы сообщали, что серьезный пожар произошел в столичной новостройке на улице Стеценко. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.
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