Масштабный пожар на Оболони: на месте поймали поджигателя (фото)

В Киеве 17 июля днем на Оболони произошел большой пожар на открытой местности. Спасателей на место происшествия по улице Озерной, 5, вызвали в 12:44, рассказали в ГСЧС Киева.

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По словам заявителей, они заметили на месте мужчину, который поджигал травяной настил и мусор. Прибывшие пожарные, сразу же приступили к тушению огня. Уже в 13:18 возгорание на площади 600 кв. м удалось локализовать, а в 14:09 – полностью потушить.

На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя, ими же составлены соответствующие административные протоколы.

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Отметим, на днях в Киеве спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого. Отметим, свалка мусора на Коллекторной горит довольно часто. Не так давно, в марте этого года, мы писали о пожаре в этом же месте, тогда огонь охватил площадь в 500 кв. м.

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Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от 3 до 5 метров и была угроза его обрушения. Кроме того, отсутствовало должное водоснабжения, поэтому спасателям приходилось подвозить воду, и через узкий подъезд к очагу пожара не было возможности подъехать более одной пожарной автоцистерне.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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