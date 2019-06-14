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Под Киевом разбился грузовик, перевозивший коров: есть жертвы

14 июня, 10:15

Водитель авто въехал в электроопору

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Василькове утром в пятницу, 14 июня, произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киевской области.

Инцидент произошел на повороте на улицу Донбассовскую.

"По прибытию на место вызова было установлено, что во время движения водитель грузового автомобиля, который перевозил рогатый скот, не справился с управлением автомобилем и совершил столкновение с опорой электросети. В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

Спасатели деблокировали погибших водителя и пассажира из поврежденного автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на 142 км трассы Киев – Одесса близ села Юрковка Ставищенского района произошло ДТП, в котором пострадали семь человек.

Также напомним, что 11 июня в лесном массиве вблизи села Тарасовка в Тячевском районе на Закарпатье грузовик с дровами сорвался с горы и упал в реку. Погибли пять человек.


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Тег ДТП, грузовик, васильков

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