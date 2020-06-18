Под Киевом разбушевался сильнейший ураган

В 30 километрах от Киева прошел сильнейший ураган с последствиями.

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Об этом сообщает Telegram-канал украинского журналиста Андрея Павловского.

Жители поселка Клавдиево-Тарасово сообщили об огромном количестве упавших деревьев, повреждениях электрокоммуникаций и подтоплениях.

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Видео: PavlovskyNews

Видео: PavlovskyNews

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Ранее сообщалось, что 13 июня под Киевом пронесся ураган. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Заметим, что погода продолжает испытывать на прочность метеозависимых украинцев. В ближайшие дни продолжатся дожди с грозами, местами будет бушевать штормовой ветер и возможен град.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания – это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе на национальном уровне – ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", – рассказала эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко.

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