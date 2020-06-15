Рекордная жара и затопленные города: очередные погодные аномалии в Украине

Погодные перепады будут наблюдаться все чаще

Погода продолжает испытывать на прочность метеозависимых украинцев. После небольшой передышки в Украину снова вернется жара, а в ближайшие дни продолжат идти дожди с грозами, местами будет бушевать штормовой ветер и возможен даже град. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Жара в Киеве снова побила рекорд

После четырех температурных рекордов температура воздуха в Киеве снова обновила максимумы. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9 °С, что на 0,1 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10 °С.

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Также температура воды в Днепре в столице превысила 20 градусов. По данным наблюдений гидрологической станции, 13 июня среднесуточная температура воды в Днепре достигла +20,8 °С. Это впервые произошло на 9-й день после наступления метеорологического лета. Средняя многолетняя дата перехода температуры воды через отметку в +20 °С – 5 июня.

Кроме того, в понедельник днем в юго-восточной и северо-восточной частях страны местами местами наблюдались град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), а в Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Эксперты говорят: перепады погоды будут происходить все чаще и неожиданней.

"Это действительно очень необычная погода, и резкие перемены и колебания – это как раз проявление смены климата. Они будут происходить все чаще. Необходимо предпринимать действия, в том числе на национальном уровне – ограничение выброса парниковых газов, переход на возобновляемые источники энергии", – рассказала в эфире "Украина 24" эксперт по вопросам смены климата Ольга Бойко.

По ее словам, при смене климата резкие перепады погоды становится все сложнее предусмотреть.

"Наше влияние на климатическую систему настолько велико, что возможность ее прогнозировать и контролировать очень мала. Нам придется адаптироваться", – сказала Бойко.

Не только жара, но еще и шквалы с градом

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15 июня грозовые дожди синоптики пообещали на всей территории страны. При этом жара около 30 градусов наблюдалась только на востоке. В центральных, южных и северных областях максимум +28, а на западе было свежее всего – 23-25 тепла. В Киеве 26-28 и дождь.

Но зато какой дождь! Кратковременный ливень в столице форменным образом затопил ряд улиц на Подоле, включая Глубочицкую, где остановились трамваи.

Не обошла непогода и Одесскую область – тут в течение выходных ливни натворили немало беды. Как рассказал в своем Facebook заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, в селах Ренийского района и в самом городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов.

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Больше всего беды непогода натворила в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

Тут ливни разрушили дороги и улицы.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

"Это катастрофа для жителей сел и для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – отметил замглавы Одесского облсовета.

Кроме того, в понедельник днем в юго-восточной и северо-восточной частях страны местами наблюдались град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), а в Николаевской и Кировоградской областях – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 16 июня, дожди прекратятся только в Сумской области и на востоке, кроме Донецкой области. Температура воздуха не изменится и будет от 23 градусов на западе и до +31 на востоке. В столице – те же 26-28 и дожди с грозой.

"То есть грозовые дожди охватят большую часть нашей территории. Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза – вероятность локального шквала и града. Температура воздуха пока укрощена: завтра днем ​​в Украине ожидается 25-30 градусов, в восточных областях 28-33 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 16 июня периодические грозы будут греметь почти по всей территории страны, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.

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Синоптик отметила, что во второй половине текущей недели снова усилится жара – температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

"Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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