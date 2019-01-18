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Под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу

Сегодня, 10:38

Девочка ушла из дому 15 января и до сих пор не вернулась

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева.
Под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/18f/cb5/5c418fcb573e0.jpeg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/18f/cb5/5c418fcb573e0.jpeg Происшествия Девочка ушла из дому 15 января и до сих пор не вернулась

В Киевской области полицейские разыскивают 12-летнюю школьницу Валерию Крившу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Отмечается, что родные не знают местонахождение девочки, жительницы села Погребы Васильковского района. 15 января она ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, глаза карие, лицо овальное, волосы окрашены в каштановый цвет. Была одета в зимнее пальто горчично-коричневого цвета, серую шапку, черные спортивные штаны и черную зимнюю обувь. Всех, кто видел девочку или знает ее место пребывания, обладает какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по номеру 102.

Напомним, в конце ноября прошлого года под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Юный беглец собирался пройти 100 километров по морозу. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости.

Кроме того, в ноябре 2018 года полицейские за два часа нашли пропавшего мальчика в селе под Киевом. Ребенок сбежал от матери и прятался в холодном деревянном сарае.

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