Под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу
Девочка ушла из дому 15 января и до сих пор не вернулась
В Киевской области полицейские разыскивают 12-летнюю школьницу Валерию Крившу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Отмечается, что родные не знают местонахождение девочки, жительницы села Погребы Васильковского района. 15 января она ушла из дому и до сих пор не вернулась.
Ее приметы: рост 160 см, глаза карие, лицо овальное, волосы окрашены в каштановый цвет. Была одета в зимнее пальто горчично-коричневого цвета, серую шапку, черные спортивные штаны и черную зимнюю обувь. Всех, кто видел девочку или знает ее место пребывания, обладает какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по номеру 102.
Напомним, в конце ноября прошлого года под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Юный беглец собирался пройти 100 километров по морозу. По словам подростка, он покинул дом и пешком шел из Киева в Узин – к тете в гости.
Кроме того, в ноябре 2018 года полицейские за два часа нашли пропавшего мальчика в селе под Киевом. Ребенок сбежал от матери и прятался в холодном деревянном сарае.
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