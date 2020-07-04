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Под Киевом в смертельное ДТП попали две фуры: фото и видео с места события

4 июля, 09:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погибшего водителя спасателям пришлось вырезать из салона

На Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. По предварительной информации, фура Iveco врезалась в заднюю часть грузовика DAF, который в тот момент остановился на светофоре. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

После столкновения водитель DAF вызвал скорую помощь. Часть автомобиля, где сидел водитель Iveco, была очень смята. На место прибыли спасатели, которые вырезали мужчину из салона. К сожалению, медики только констатировали смерть участника ДТП.

Правоохранители не исключают того, что водитель Iveco мог уснуть за рулем. Сейчас на месте ДТП образовалась пробка.

Напомним, что недавно в Киеве возле станции метро "Позняки" произошло смертельное ДТП . Водитель автомобиля BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной он врезался в другую легковушку.

Кроме того, мы писали, что выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала ДТП под Киевом.

Также "Сегодня" рассказывали, что в Киеве появились волонтеры-мотоциклисты, которые будут выезжать на вызовы вместе со скорой помощью:

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Киев ДТП житомирская трасса

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