Под Киевом солдата посадили на три года за бегство из части

В Киевской области на 3,5 года тюрьмы осужден солдат-контрактник, который дважды убегал со службы, сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины.

В прокуратуре уточнили, что это уже не первая судимость солдата: в прошлом году его также отдавали под суд за побег из воинской части в Киевской области.

"Солдат-контрактник, осознавая общественно-опасный характер своих действий, в нарушение военных уставов и законов Украины, с целью временного уклонения от несения обязанностей военной службы в условиях особого периода и без уважительных причин отсутствовал на службе около 2 месяцев", – сообщили в военной прокуратуре.

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Отметим, в октябре 2019-го, как раз к старту осеннего призыва в Украине, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1227 относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы.

Данный закон регулирует проблему с дезертирами. Теперь военнослужащие Вооруженных сил и других военных формирований, которые самовольно покидают воинскую часть или место службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен, признаются такими, которые больше не входят в состав украинской армии.

Кроме того, за дезертирами сохраняется статус военнослужащего на период осуществления уголовных производств правоохранителями и в судах. На указанный период им приостанавливается выплата денежных средств и они не смогут пользоваться "военными" льготами.

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